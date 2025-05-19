Еврозона в понедельник понизит свои прогнозы роста – стагнация все очевиднее

Европейская комиссия в понедельник, как ожидается, понизит прогнозы роста в еврозоне на этот и следующий год, приняв во внимание влияние введенных президентом США Трампом пошлин на ее и без того хрупкое экономическое положение. Ожидается, что данные будут опубликованы сегодня поздно утром. Однако, по-видимому, комиссар по экономике Валдис Домбровскис объявит о снижении ожидаемого роста валового внутреннего продукта (ВВП) для 20 стран, использующих единую валюту, сообщает газета «Фигаро».

С ноября европейский исполнительный директор сохраняет прогноз на уровне +1,3% в 2025 году и +1,6% в 2026 году, что представляет собой скромный, но рост после +0,4% в 2023 году и +0,7% в прошлом году. С конца 2022 года Европа находится в состоянии стагнации из-за роста цен на энергоносители после украинского конфликта, что наносит ущерб ее промышленности. Ожидается, что в понедельник она признает, что долгожданное восстановление не произойдет в ближайшее время.

Вина лежит на новом американском президенте, который неоднократно объявлял о введении пошлин по всем направлениям, что вызвало холод в мировой экономике, отмечает «Фигаро». Ожидается, что новые тарифы приведут к инфляции, сокращению торговых потоков и подорвут прибыли транснациональных корпораций, в то время как неопределенность, вызванная постоянными изменениями курса Белого дома, подрывает доверие бизнеса и задерживает реализацию инвестиционных планов.

Европа отстает от Соединенных Штатов и должна провести радикальные реформы, если хочет избежать медленной экономической смерти, предупредил бывший президент ЕЦБ Марио Драги в докладе, опубликованном в сентябре. Он призвал к масштабным инвестициям в цифровые инновации, переход к зеленой экономике и необходимости вложения денег в оборонную промышленность. Сообщение это было услышано, отмечает «Фигаро». Ожидается, что инвестиционный «план-базука» нового канцлера Германии Фридриха Мерца по модернизации инфраструктуры крупнейшей экономики Европы и укреплению ее армии окажет решающую поддержку росту ЕС со второй половины года.

Европейский союз также взял на себя обязательство реализовать основные рекомендации доклада Драги, такие как смягчение правил, нарушающих конкурентоспособность, и создание настоящего единого рынка финансов, чтобы помешать лучшим европейским стартапам уезжать в Соединенные Штаты в поисках необходимого им капитала.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube