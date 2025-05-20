Парламент Венгрии одобрил выход страны из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии во вторник одобрил выход страны из Международного уголовного суда (МУС), сообщает Reuters. Премьер-министр Виктор Орбан объявил об этом решении 3 апреля, заявив, что суд политизирован. Это произошло вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого МУС выдал ордер на арест по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа, посетил Венгрию. Нетаньяху в Будапеште не арестовали.

Руководство МУС еще в апреле выразило обеспокоенность решением Будапешта и призвало его в письме к продолжению сотрудничества. Представитель суда Фади Абдаллах ранее заявлял, что Венгрия по-прежнему обязана сотрудничать с Международным уголовным судом.

Выход государства из МУС вступает в силу через год после сдачи на хранение документа о выходе из учреждения – обычно в форме официального письма, объявляющего о выходе, пишет агентство AFP.

Будучи одним из основателей МУС, Венгрия теоретически обязана арестовывать и выдавать любого, на кого МУС выдал ордер на арест, однако Орбан ясно дал понять, что Будапешт не будет уважать решение трибунала в отношении Нетаньяху. Вскоре после выдачи ордера на арест в ноябре прошлого года он заявил, что намерен пригласить премьер-министра Израиля и проигнорировать ордер.

Венгрия подписала Римский статут, учредивший трибунал, в 1999 году и ратифицировала его два года спустя, во время первого срока Орбана. Однако соответствующий закон официально не вступил в силу.

Будапешт, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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