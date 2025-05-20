Европа возвращается к ядерной энергетике – она станет «возобновляемой и зеленой»

Германия прекращает блокировать усилия Франции по приведению ядерной энергетики в равные условия с возобновляемыми источниками энергии в законодательстве Европейского союза. Об этом сообщает The Financial Times.

Германия, которая в прошлом году обеспечила более 60 процентов своего потребления электроэнергии за счет возобновляемых источников, давно выступает против попыток Парижа маркировать ядерную энергетику как «зеленую». Франция получает около 70 процентов своей электроэнергии от 56 атомных электростанций и настаивает на маркировке ядерной энергии как возобновляемого источника, что, как надеются, облегчит финансирование ядерных источников.

«Чтобы обеспечить наш энергетический суверенитет… мы призываем положить конец любой дискриминации на европейском уровне в отношении низкоуглеродной энергетики, будь то ядерная или возобновляемая», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон 7 мая во время визита в Париж канцлера Германии Фридриха Мерца. Как оказалось, давление Парижа принесло свои плоды. Если Берлин согласится, условия финансирования «чистых» источников энергии, таких как солнечные и ветряные турбины, а также атомные электростанции, будут уравнены.

В европейском законодательстве ядерная энергия пока не считается возобновляемым ресурсом. И именно это затрудняет его финансирование и развитие в рамках каких-то дотационных и инвестиционных программ. Напротив, возобновляемые источники имеют доступ к программам субсидирования, более выгодным условиям для инвесторов и зачастую государственной поддержке без строгих нормативных требований, которые предъявляются к ядерной энергетике.

По словам Гунтрама Вольфа, главы аналитического центра Bruegel, если Берлин отступит сейчас, это станет «желанным сближением, которое облегчит решение энергетической проблемы в ЕС». «С политической точки зрения Мерц также думает о ядерном зонтике», – заявил эксперт Financial Times.

Переломный момент в отношении к атомной энергетике произошел в то время, когда Германия рассматривает возможность присоединения к французскому ядерному щиту в качестве сдерживающего фактора против России. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) ранее критиковал решение Германии отказаться от ядерной энергетики и демонтировать существующие атомные электростанции. Последние три были закрыты в 2023 году. После выборов возобновление работы обычных атомных электростанций не фигурировало в программном заявлении. Однако правительство пообещало инвестировать в новые технологии, включая малые модульные реакторы и ядерный синтез.

Германия, наряду с Австрией, была самым антиядерным государством в Европейском союзе. Мощное экологическое движение пытается добиться запрета ядерной энергетики здесь с 1970-х годов. Из этого антиядерного движения возникла Немецкая партия зеленых. В конечном итоге это решение было принято другими партиями, включая христианских демократов. Под руководством тогдашнего канцлера Ангелы Меркель в 2011 году был одобрен постепенный отказ от атомной энергетики – после аварии на японской АЭС «Фукусима». Напротив, другие европейские государства, ранее отказавшиеся от ядерной энергетики, вернулись к ней, например, Бельгия, Италия и Швеция.

Депутат Европарламента Александр Вондра (ОДС), соучредитель Парламентского клуба по ядерной энергетике, приветствует поворот Германии в отношении ядерной энергетики. «Это хорошие новости, я добивался этого пять лет. Главное – уравнять шансы между атомными и ветряными и солнечными электростанциями. Нет никаких причин отдавать предпочтение этим нестабильным источникам за счет стабильных, таких как атомная энергетика. Фаворитизм был преступлением, и его необходимо искоренить», – сказал Вондра. Как он отметил, он надеется, что Тереза Рибера, вице-президент Европейской комиссии по чистому, справедливому и конкурентоспособному переходу, также «все подробно поизучает». «Потому что они до сих пор сопротивлялись этому изо всех сил. Как и еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен. Я надеюсь, что государства-члены теперь окажут на них давление, чтобы они это сделали», – сказал Вондра.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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