Утвержден 17-й пакет санкций ЕС против России

В ЕС главы МИД и Минобороны утвердили 17-й пакет санкций против России. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас при этом уже анонсировала «немедленную работу» над 18-м пакетом ограничительных мер, а Владимир Зеленский в социальных сетях поблагодарил Евросоюз за давление на Москву.

По данным Bloomberg, введенные санкции могут коснуться «Сургутнефтегаза» и созданного в ОАЭ подразделения ЛУКОЙЛа Litasco Middle East, а также 200 кораблей так называемого «теневого флота» России, который перевозит нефть.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что в новый пакет санкций включат рестрикции в отношении газопровода «Северный поток», в ЕС также хоят ограничить цены на российскую нефть $50 за баррель.

Брюссель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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