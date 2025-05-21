Испания заблокировала поставки оружия Израилю

Партии, поддерживающие испанское правительство левого премьер-министра Педро Санчеса, согласились ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. Испанские СМИ сообщают, что их законодатели поддержали закон, который фактически запрещает покупку и продажу оружия Израилю и другим государствам, подозреваемым в совершении военных преступлений. Представители правых оппозиционных партий проголосовали против.

Инициатива законодателей из нескольких левых партий вносит поправки в закон 2007 года о торговле военной техникой. Поправка вводит автоматический запрет на продажу и покупку военной техники и оружия, связанных со странами, в отношении которых ведутся разбирательства в международных судах, признанных Испанией, по подозрению в совершении геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений.

Сторонники поправки к закону из крайне левых партий «Сумар» и «Подемос» не скрывают, что их инициатива является ответом на события в секторе Газа и направлена ​​против Израиля. Долгое время было неясно, поддержат ли предложенную поправку к закону социалисты Санчеса и каталонская партия «Хунтс». В конечном итоге в первом чтении депутаты от всех партий, поддерживающих правительство, проголосовали за поправку.

Поправка к закону предусматривает, что эмбарго будет снято только в том случае, если будет доказано, что соответствующее государство не совершало преступлений. Поправка также предусматривает изъятие оружия и военной техники, перевозимых в государство, в отношении которого действует эмбарго, из третьих стран.

«Испания не покупает оружие у Израиля», – заявила во вторник министр обороны Маргарита Роблес. Однако, по данным Cadena SER, это утверждение не совсем верно. В прошлом году Испания подписала контракт на 207 миллионов евро с израильской компанией Rafael Advanced Defense System, которая должна поставлять новые электронные технологии для испанских истребителей. Некоторые испанские оружейные компании также закупают ключевые компоненты в Израиле. Реализация этих соглашений будет приостановлена, если парламент окончательно одобрит закон, а Израилю все равно придется предстать перед Международным судом.

Мадрид, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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