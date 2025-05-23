Во Франции раскрыта сеть педофилов, действовавшая в Телеграме

Крупный скандал во Франции: управление по защите несовершеннолетних сообщило, что в период с понедельника по четверг на этой неделе в ходе широкомасштабной операции была ликвидирована сеть педофилов. Она действовала в Telegram – по всей Франции было арестовано 55 мужчин.

Подозреваемые в возрасте от 25 до 75 лет обвиняются в обмене сообщениями в Telegram с «чрезвычайно опасным» преступником, совершившим сексуальное насилие над детьми, который был заключен в тюрьму летом 2024 года и чьи собственные дети были спасены после насилия, сообщил в четверг телеканалу CNN Квентин Беван, глава оперативного подразделения OFMIN.

Беван заявил, что аресты являются «плодом десятимесячного расследования».

«Это была крупная операция по расследованию и проникновению в эту группу Telegram, – сказал Беван. – Нам пришлось следить за обменами, анализировать их и выявлять лиц, скрывающихся за этими псевдонимами Telegram, – особенно тех, у кого были дети, были судимости или кто работал в деликатных профессиях, связанных с контактом с детьми».

Беван сказал, что мужчины были из разных возрастов и слоев общества: отцы, госслужащие, военные и фельдшеры. Во Франции хранение и распространение материалов о сексуальном насилии над детьми карается тюремным заключением сроком на пять лет и штрафом в размере 100 000 евро (112 747 долларов США).

В заявлении для CNN представитель Telegram Реми Вон сказал, что компания приняла «широкие меры по борьбе с жестоким обращением с детьми». Он сказал, что в результате ее усилий в 2025 году было удалено более 367 000 групп и каналов, связанных с материалами о сексуальном насилии над детьми.

Это не первое громкое дело с участием платформы во Франции. В августе 2024 года основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Бурже по ордеру, связанному с политикой модерации Telegram.

Французские власти предъявили Дурову 28 августа 2024 года обвинения по нескольким статьям, включая отмывание денег и распространение материалов о сексуальном насилии над детьми. Вскоре после этого Дуров заявил, что он намерен улучшить модерацию своего приложения и что власти пытаются привлечь его «лично к ответственности за незаконное использование Telegram другими людьми».

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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