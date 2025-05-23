В Британии к насильникам будут применять химическую кастрацию, чтобы освободить места в переполненных тюрьмах

Британское правительство планирует начать использовать лекарственные препараты для подавления полового влечения у лиц, совершивших сексуальные преступления, в рамках пакета мер по снижению риска повторного совершения преступлений и облегчению нагрузки на пенитенциарную систему, в которой остается все меньше мест.

В заявлении парламенту в четверг после публикации независимого обзора приговоров министр юстиции Шабана Махмуд сообщила, что так называемая химическая кастрация будет применяться в 20 тюрьмах в двух регионах и что она рассматривает возможность сделать ее обязательной.

«Конечно, крайне важно, чтобы этот подход применялся наряду с психологическими вмешательствами, направленными на другие причины правонарушений, такие как утверждение власти и контроля», – сказала она.

Хотя в обзоре подчеркивается, что такое лечение не будет актуальным для некоторых сексуальных преступников, таких как насильники, движимые жаждой власти и контроля, а не сексуальной озабоченностью, Махмуд заявил, что исследования показывают, что химическая кастрация может привести к снижению повторных правонарушений на 60%.

В Германии и Дании она применялась на добровольной основе, а в Польше – в обязательном порядке для некоторых правонарушителей.

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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