Министр образования и вопросов семьи Германии Карин Прин хочет сделать обязательным посещение школьниками Германии мемориалов в бывших нацистских концентрационных лагерях. Она сделала это заявление на этой неделе в ходе общенациональных дебатов по поводу крайне правой радикализации молодежи. В среду полиция арестовала пятерых молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которые, по данным следствия, были членами и сторонниками крайне правой террористической организации и планировали нападения на беженцев и политических оппонентов.

По словам министра, все дети в рамках своего образования должны посещать места, где нацисты убили миллионы людей, в первую очередь евреев, но также и цыган, советских военнопленных и идеологических противников. «Это должно быть частью школьной программы», – сказала Прин. Она также отметила, что только посещение мемориала на территории бывшего концлагеря не сделает человека антифашистом, Поэтому министр предлагает также школьникам изучать историю своей собственной семьи и считает полезными встречи с потомками жертв нацистских преступлений из Израиля или Центральной и Восточной Европы. Она отметила, что ее цель – повысить осведомленность об истоках Холокоста. «Национал-социалистический террор и убийства евреев начались не в Освенциме», – сказала она, добавив, что все началось с постепенного лишения прав и дегуманизации.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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