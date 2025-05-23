Германия впервые после Второй мировой войны размещает свой военный контингент в третьей стране

Канцлер Фридрих Мерц открыл накануне в Литве базу новой немецкой военной бригады, которая призвана помочь защитить восточный фланг НАТО, По словам Мерца, «безопасность наших балтийских союзников – это и наша безопасность», поскольку он испытывает опасения по поводу российской агрессии.

Размещение в Литве знаменует собой первый случай, когда немецкая бригада базируется за пределами Германии на долгосрочной основе со времен Второй мировой войны. «Это исторический день, – сказал президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с Мерцем. – Это день доверия, ответственности и действий».

С 2017 года немецкие войска находятся в Литве, граничащей с российским эксклавом Калининградской областью и Белоруссией, в рамках усилий по обеспечению безопасности восточной границы НАТО, однако новая бригада значительно углубляет ее присутствие.

Передовая группа начала работу по ее созданию чуть больше года назад и прошлой осенью расширилась до «штаба активации» из примерно 250 человек. Ожидается, что 45-я бронетанковая бригада достигнет своей полной численности около 5000 человек к концу 2027 года, при этом войска будут размещены в Рукле и Руднинкае.

По словам Мерца, на сегодняшний день для Германии «защита Вильнюса – это защита Берлина».

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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