Министр юстиции Франции предлагает отменить наличность, потому что на нее живет преступный мир

Министр юстиции Франции предлагает отказаться от наличного расчета. По его словам, «живые» деньги трудно отследить, поэтому они позволяют спокойно существовать наркоторговцам, мошенникам, преступными сетям.

По словам Жеральда Дарманена, отмена налички – довольно простая мера, которая усложнит жизнь, например, торговцам наркотиками. Выступая перед сенатской комиссией по расследованию финансовых преступлений, он напомнил, что «значительная часть мошенничества, повседневной преступности и даже преступных сетей – это мошенничество с наличными».

«Я уже несколько раз говорил тем, кто спрашивал меня, как мы можем остановить распространение наркотиков в наших районах. Отмена наличных денег предотвратит создание точек распространения наркотиков», – считает министр. Он признал, что это радикальная мера, которая «не предотвратит преступления до конца», однако «без сомнения, поставки наркотиков буду осложнены» . «Но как только деньги можно отследить, как это иногда бывает с криптоактивами (а это часто случается, когда все в порядке), и потребителю, и продавцу становится сложнее полностью избежать контроля», – считает министр юстиции Франции.

Однако отмена наличности может оказаться не очень популярной во Франции, поскольку французы по-прежнему привязаны к наличным деньгам: хотя их использование уже несколько лет сокращается в пользу банковских карт, по данным Банка Франции, в 2024 году 43% платежей по-прежнему осуществлялись наличными. Это единственный способ оплаты, от которого продавец не может отказаться под страхом штрафа в размере 150 евро. В целях борьбы с мошенничеством во Франции ужесточается регулирование наличных платежей: теперь запрещено выплачивать наличными более 1000 евро, за исключением расчетов между физическими лицами.

«Я реалист», – заявил Жеральд Дарманен в эфире RTL в пятницу утром, заверив, что это предложение не будет реализовано в краткосрочной перспективе, но при этом настояв на том, что, по его словам, это одно из решений для эффективной борьбы с торговлей людьми. «У нас нет политических средств», – сказал он, признав при этом, что «долгая дискуссия с французами» по этому вопросу будет необходима. «Наличные деньги также дают преимущества, индивидуальную свободу, поскольку государство не следит за всем и всегда», – отметил министр.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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