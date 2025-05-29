В Словакии отстрелят 350 бурых медведей, а их мясом накормят население

В Словакии в продажу населению поступил мясо бурого медведя.

Правительство страны объявило, что, начиная со следующей недели, организации, связанные с Министерством охраны окружающей среды, смогут продавать мясо, как только будут гарантированы установленные законом санитарно-гигиенические условия. «Мы выпустим в продажу любого убитого медведя, который соответствует определенным условиям, – заявил министр Филип Куффа. – Почему? Потому что мясо медведя съедобно».

Медведи стали большой проблемой в Словакии из-за участившихся нападений на людей, некоторые из которых заканчиваются смертельным исходом. В период с 2000 по 2020 год в стране было зафиксировано 54 нападения. Среднее число возросло до 10 в год.

В апреле прошлого года мужчина погиб во время прогулки по лесу в центре страны. Его разорванные останки нашли в лесу и установили, что нападение было совершено медведем.

Вскоре после этого премьер-министр-популист Роберт Фицо объявил о забое 350 из 1300 особей, заявив, что «мы не можем жить в стране, где люди боятся ходить в лес». Правительство утверждает, что причиной нападений является чрезмерное количество медведей, им не хватает кормовой базы.

Мясо медведя употребляют в пищу только в некоторых странах Восточной и Северной Европы, где оно считается деликатесом.

Существует риск отравления трихинеллой – паразитом, живущем в организме медведя. Европейский союз требует, чтобы мясо не поступало в продажу без соответствующего тестирования на безопасность.

Москва, Елена Васильев

© 2025, РИА «Новый День»

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