Каннабис обнаружили в конфетах Haribo в Нидерландах

В Нидерландах в жевательных конфетах Happy Cola F!ZZ, произведенных компанией Haribo, нашли каннабис. Об этом сообщило управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA), передают местные СМИ.

Нескольким членам одной семьи стало плохо после употребления этих конфет, и они сообщили об этом в полицию.

NVWA взяло образцы конфет и обнаружило в них каннабис. После этого управление немедленно связалось с Haribo.

В качестве меры предосторожности компания отозвала партию сладостей и призвала покупателей не употреблять их. Речь идет об упаковках конфет весом в 1 кг с определенным производственным кодом и сроком годности до января 2026 года. Потребителей попросили не возвращать продукт в магазин, а отправить его в Haribo для возврата денег.

Пока неясно, как каннабис оказался в конфетах.

Амстердам, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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