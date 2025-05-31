В ФРГ легкомоторный самолет рухнул на жилой дом, двое погибли

В Германии спортивный легкомоторный самолет упал на жилой дом возле Дюссельдорфа. В результате авиакатастрофы погибли два человека, сообщают немецкие СМИ.

Инцидент произошел в городе Коршенброх. После падения самолета на дом там вспыхнул пожар. Известно, что за штурвалом самолета сидела летчица, она стала одной из жертв катастрофы. Кто погиб вместе с ней, не уточняется. Незадолго до крушения пилот предупредила диспетчеров о неисправности двигателя и запросила аварийную посадку на ближайшем аэродроме.

На месте происшествия работают пожарные.

Берлин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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