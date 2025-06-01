Автомобиль врезался в толпу футбольных фанатов в Гренобле – есть пострадавшие

Во французском Гренобле автомобиль наехал на толпу футбольных фанатов, отмечавших победу клуба «Пари-Сен Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов УЕФА. Об этом информирует издание Le Parisien, ссылаясь на местные власти.
В результате инцидента пострадали четыре человека из одной семьи, двое из них получили тяжелые травмы. Водитель задержан.
По данным газеты, происшествие случилось вечером 31 мая в центре города. Источник, близкий к расследованию инцидента, рассказал, что водитель ехал на высокой скорости по трамвайным путям, когда попытался совершить управляемый занос, но потерял управление и врезался в толпу.
Виновник инцидента сдался полиции и находится под стражей.
Ранее французская пресса сообщила, что французские правоохранители задержали 294 человека прошедшей ночью после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Правоохранители применили слезоточивый газ в ходе беспорядков на Елисейских полях в Париже.
Накануне ПСЖ разгромил миланский «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов. Встреча проходила на мюнхенской «Альянц Арене» и завершилась со счетом 5:0.
Гренобль, Наталья Петрова
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