Автомобиль врезался в толпу футбольных фанатов в Гренобле – есть пострадавшие

Во французском Гренобле автомобиль наехал на толпу футбольных фанатов, отмечавших победу клуба «Пари-Сен Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов УЕФА. Об этом информирует издание Le Parisien, ссылаясь на местные власти.

В результате инцидента пострадали четыре человека из одной семьи, двое из них получили тяжелые травмы. Водитель задержан.

По данным газеты, происшествие случилось вечером 31 мая в центре города. Источник, близкий к расследованию инцидента, рассказал, что водитель ехал на высокой скорости по трамвайным путям, когда попытался совершить управляемый занос, но потерял управление и врезался в толпу.

Виновник инцидента сдался полиции и находится под стражей.

Ранее французская пресса сообщила, что французские правоохранители задержали 294 человека прошедшей ночью после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Правоохранители применили слезоточивый газ в ходе беспорядков на Елисейских полях в Париже.

Накануне ПСЖ разгромил миланский «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов. Встреча проходила на мюнхенской «Альянц Арене» и завершилась со счетом 5:0.

Гренобль, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube