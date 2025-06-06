Мерц не добился от Трампа обещания усилить поддержку Украины – NYT

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме не дал никаких обещаний усилить давление на России. Об этом пишет издание The New York Times. Также он не стал давать немецкому лидеру в частном порядке обещаний в части конкретных обязательств Вашингтона по продолжению поставок оружия Украине.

Кроме того, Трамп не давал обещаний относительно введения новых антироссийских санкций. Американский лидер сказал, что у него в голове есть крайний срок, когда он может поддержать такой шаг. Трамп при этом не исключил, что Украина может столкнуться с санкциями. «Мы будем очень, очень, очень жесткими, и это может коснуться обеих стран, если честно», – цитирует издание слова Трампа.

По словам представителей американской администрации, президент США все еще рассматривает возможность усиления давления на Россию, включая финансовые меры, но он не уверен, что это может повлиять на президента РФ Владимира Путина, поскольку он «выстроил российскую экономику так, чтобы она выдерживала жесткие санкции».

Мерц приехал в Вашингтон, надеясь убедить Трампа продолжить поддержку Украины и взять на себя более активную роль «в защите Украины», чтобы заставить Россию прекратить боевые действия. Немецкий лидер сообщил журналистам в Овальном кабинете, что и он, и Трамп выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине. «И я сказал президенту, что он ключевой человек в мире, который действительно может сделать это сейчас, оказав давление на Россию», – отметил Мерц.

Канцлер ФРГ накануне прибыл с визитом в Вашингтон для встречи с американским президентом. Во время переговоров лидеры двух стран обсудили военные расходы Европы, торговые отношения и конфликт России и Украины.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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