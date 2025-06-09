Германия потратит миллиарды на бункеры для защиты от России

В Германии власти намерены построить бнкеры в ожидании российской агрессии. Президент Федерального агентства гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Ральф Тислер заявил в интервью популярной немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, что имебщиеся защитные укрытия старые и не годятся. «Долгое время в Германии было широко распространено мнение, что война – это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Теперь это изменилось. Мы обеспокоены риском крупной агрессивной войны в Европе», – считает чиновник.

Немецкие власти уверены – конфликт в Европе может начаться в течение четырех лет. Этот временной интервал широко рассматривается как минимальный период, который понадобится России для перевооружения после кампании на Украине.

Газета Sueddeutsche Zeitung пишет, что у Германии всего 580 бункеров, многие из которых не функционируют. Во время холодной войны бункеров у Германии было почти 2000.

По данным Sueddeutsche Zeitung, в настоящее время лишь 5% населения Германии смогут найти убежище в случае необходимости.

Население Германии составляет около 83 миллионов человек.

Глава Агентства гражданской обороны заявил, что он модернизирует туннели, станции метро, подземные гаражи и подвалы общественных зданий, чтобы «быстро создать миллион мест для укрытия», а также расширит действие национальные системы сирен и оповещения.

Тислер сообщил, что его агентство представит полный план реконструкции и расширения летом, но добавил, что еще необходимо обеспечить финансирование.

«Новые бункерные системы с очень высокими требованиями к защите стоят много денег и времени», – сказал Тислер. Он отметил, что BBK, вероятно, потребуется «не менее» 10 миллиардов евро в течение следующих четырех лет и еще 30 миллиардов евро в течение следующих 10 лет для завершения капитального ремонта.

Напомним, что недавно новый канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать армию Германии сильнейшей в Европе, но для того, чтобы выполнить это обещание, ему придется потратить огромные суммы денег на модернизацию, обучение и оснащение солдат.

В отчете, опубликованном ранее в этом году парламентской комиссией по вооруженным силам, указывалось, что в немецкой армии «слишком мало всего».

В докладе Бундестага говорится, что армия уже давно испытывает нехватку финансирования, а значительная часть базовой инфраструктуры армии, включая казармы, не соответствует стандартам.

Все это происходит на том фоне, что армия Германии изо всех сил пытается выполнить цели по набору. В 2018 году Германия взяла на себя обязательство увеличить свои постоянные силы до 203 000 к 2025 году – целевая дата была позже перенесена на 2031 год. Текущая постоянная численность немецкой армии составляет всего 181 000 человек.

Правительство Мерца обдумывает возможность введения обязательной военной службы.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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