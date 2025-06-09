Генсек НАТО предлагает на 400 процентов улучшить возможности ПВО, чтобы бороться с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен выступить в понедельник, 9 июня, на конференции в Лондоне с призывом увеличить возможности противовоздушной и противоракетной обороны Альянса на 400%, в частности, для противодействия России, которая «сеет ужас с небес» .

«Нам нужно сделать квантовый скачок в нашей коллективной обороне (...) Факт в том, что опасность не исчезнет, даже с окончанием конфликтана Украине», – считает Рютте. Для поддержания надежного сдерживания и обороны «НАТО необходимо на 400% увеличить свою противовоздушную и противоракетную оборону», – считает Рютте.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в четверг в Брюсселе, что союзники близки к достижению соглашения по этой цели, которое может быть формализовано на саммите в Гааге.

Чтобы обеспечить успех, Марк Рютте предложил общую цифру в 5% – такие расходы должны нести страны, отчисляя деньги со своего ВВП, поскольку армиям НАТО «нужны тысячи дополнительных бронемашин и танков, миллионы артиллерийских снарядов».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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