Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен выступить в понедельник, 9 июня, на конференции в Лондоне с призывом увеличить возможности противовоздушной и противоракетной обороны Альянса на 400%, в частности, для противодействия России, которая «сеет ужас с небес» .
«Нам нужно сделать квантовый скачок в нашей коллективной обороне (...) Факт в том, что опасность не исчезнет, даже с окончанием конфликтана Украине», – считает Рютте. Для поддержания надежного сдерживания и обороны «НАТО необходимо на 400% увеличить свою противовоздушную и противоракетную оборону», – считает Рютте.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил в четверг в Брюсселе, что союзники близки к достижению соглашения по этой цели, которое может быть формализовано на саммите в Гааге.
Чтобы обеспечить успех, Марк Рютте предложил общую цифру в 5% – такие расходы должны нести страны, отчисляя деньги со своего ВВП, поскольку армиям НАТО «нужны тысячи дополнительных бронемашин и танков, миллионы артиллерийских снарядов».
Москва, Елена Васильева
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