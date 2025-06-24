В Греции третий день горит остров Хиос

Третий день подряд пожарные пытаются сдержать крупный лесной пожар, вспыхнувший на греческом острове Хиос в северной части Эгейского моря.

По меньшей мере 444 пожарных из Афин, Салоник и других мест Греции, при поддержке 85 транспортных средств и 30 добровольцев, работают на острове, где вчера было объявлено чрезвычайное положение, сообщают греческие СМИ, Однако кардинальным образом решить проблему пока не удается.

Мэр Хиоса Иоаннис Малафис объяснил, что фронт огня уже достиг длины 30-40 километров, и что он простирается от окраин города Хиос до местности Весса.

На данный момент в качестве меры предосторожности эвакуировано около 20 поселений.

Пожар начался в минувшее воскресенье утром: пламя распространилось за пределы города Хиос в трех разных местах. По одной из версии имел место быть специальный поджог.

Хиос, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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