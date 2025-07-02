Позвонил, чтоб не обидеть – французские СМИ объясняют смысл звонка Макрона Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому после разговора с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы не обидеть его, пишет французское издание Monde.

«Чтобы Киев не чувствовал себя преданным, французский президент рассказал Владимиру Зеленскому о своем разговоре с Путиным», – говорится в материале, который цитирует РИА «Новости».

Издание считает, что поводом, подтолкнувшим Макрона к звонку российскому лидеру, стала угроза распространения ядерного оружия, вызванная конфликтом между Израилем и Ираном.

Напомним, что глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждались ситуация на Украине и на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы с Макроном Путин обратил внимание, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

«Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии», – отмечается в сообщении Кремля.

Вместе с тем главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.

«Разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер», – сообщил Кремль.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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