Во Франции прокурор решил усыпить пчел, ужаливших сразу 24 человек

Во Франции прокурор принял решение об эвтаназии пчел, которые напали на людей в городе Орийак в воскресенье, 6 июля. Насекомых убьют как только будет завершено расследование, направленное на выяснение причин их агрессии.

Напомним, что в воскресенье, 6 июля, в центре города Орийак в результате внезапного нападения пчёл пострадали 24 человека, трое из которых оказались в критическом состоянии. Было начато расследование по факту «непреднамеренных травм», чтобы попытаться понять внезапную и бурную реакцию насекомых.

Со своей стороны, государственный обвинитель Сандрин Делорм «решила усыпить пчел после завершения процедуры», – сообщила она нашим коллегам из France 3 Auvergne-Rhône-Alpes во вторник, 8 июля.

Прокурор считает, что пока еще слишком рано давать объяснения поведению пчел, которые серьезно ужалили нескольких прохожих, хотя улей находился в центре города в течение десяти лет, и никаких инцидентов такого масштаба зафиксировано не было, сообщает BFMTV.

Мэр Канталя Пьер Матонье упомянул о возможности «нападения азиатских шершней, важных хищников для пчел» на улей, что и спровоцировало эту «защитную» реакцию.

На данном этапе теория об азиатском шершне изучается, но остается «одной из многих возможностей», отметил прокурор в статьях France 3, уточнив, что «на данный момент у нас нет ни одного азиатского шершня».

Поэтому следователи не склоняются ни к одной из гипотез и продолжают расследование. «Мы проверим, соблюдались ли правила. Посмотрим, есть ли что-то, что необходимо реализовать или чего следует избегать», – объясняет Сандрин Делорм.

К расследованию также привлечены эксперты Французского агентства по биоразнообразию (OFB). Из трёх человек, поступивших в отделение интенсивной терапии после возникновения у них аллергических реакций, только один оставался в отделении интенсивной терапии на следующий день после нападения.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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