Начальник Генштаба вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард видит угрозу, исходящую от России и считает, что в ЕС Франция определена для РФ главным врагом. Буркхард, в свою очередь, видит в России врага Франции.

«Россия – это образец полноценной армии, оснащенной до мелочей. Я не вижу никаких недостатков», – сказал он.

Генерал Тьерри Буркхард особо отметил информационную войну, которую, по его словам, ведёт администрация Владимира Путина, как во Франции, так и за рубежом. В качестве примера он привёл Африку, где «Франция несёт на себе основную тяжесть «чрезвычайно интенсивной» информационной войны, развязанной Россией».

«Никого не обманешь, когда в Банги (столица Центральноафриканской Республики) сжигают французский флаг и выносят российский. Это не совпадение», – цитирует начальника Генштаба Bfmtv. По его словам, Франция является приоритетной целью для России в этом вопросе.

«Российские системы, используемые для ведения информационной войны, нацелены не только на Францию, но и на Францию ​​в качестве приоритета», – уверен Тьерри Буркхард.

Считается, что Франция вносит особый вклад в эту область борьбы с информационной войной, якобы, «русские определили, что если у Франции возникнут трудности в этой области, возникнет эффект домино».

По мнению генерала Буркхарда, главная причина этого обвинения: поддержка Украины Францией. «Франция демонстрирует свою решимость в поддержке Украины. (…) Россия посчитала, что Франция, наряду с Соединённым Королевством, является наиболее готовой к этому страной, и что было бы «полезно» назвать Францию ​​своим главным врагом в Европе».

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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