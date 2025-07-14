В Берлине после техно-вечеринки 13 человек попали в реанимацию

13 человек находятся в реанимации в критическом состоянии после техно-фестиваля, который прошел в Берлине в минувшую субботу. Еще 27 человек находятся в тяжелом состоянии. Врачи поясняют – во всех случаях речь идет о передозировке алкогольными напитками и наркотическими веществами.

Техно-вечеринка Rave The Planet впервые прошла в Берлине в 2022 году. В этом году, по данным организаторов, ее посетили 200 000 человек, по данным полиции – 100 000.

Мероприятие считается преемником техно-вечеринки Loveparade, которая проходила в Берлине с 1989 по 2006 год, а затем в различных городах Германии до 2010 года. После трагедии в Дуйсбурге она больше не проводилась под тем же названием. В результате давки в этом западногерманском городе 24 июля 2010 года погиб 21 человек и 650 получили ранения.

После субботнего мероприятия Rave The Planet, прошедшего на улице недалеко от Бранденбургских ворот всего 69 человек попали в больницы, а 392 участникам была оказана медпомощь на месте.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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