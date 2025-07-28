Орбан: Трамп съел председателя Еврокомиссии на завтрак

Виктор Орбан в социальных сетях подверг резкой критике торговое соглашение, достигнутое Урсулой фон ден Ляйен в это воскресенье с американским президентом.

«Дональд Трамп не заключал сделку с Урсулой фон дер Ляйен, – прокомментировал он. – Он съел ее на завтрак».

Он отметил, что американцы недавно достигли соглашения с британцами, которое гораздо лучше того, которое только что заключил ЕС.

Напомним, что Европейский союз и Соединенные Штаты в воскресенье в Шотландии заключили «самое важное» торговое соглашение, когда-либо достигнутое – так охарактеризовали происходящее президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно статистике, СА и ЕС ежедневно обмениваются товарами и услугами на сумму почти 4,4 млрд евро, а Вашингтон угрожал ввести 30%-ные пошлины на весь европейский импорт уже с 1 августа.

Заключенное соглашение, переговоры по которому велись в течение нескольких месяцев, предусматривает введение таможенных пошлин на весь европейский импорт в США по единой ставке 15%, включая все существующие налоги. Также ЕС обязалась покупать у США оружие, СПГ и ядерное топливо.

Будапешт, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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