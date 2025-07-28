Немецкие автоконцерны сожалеют, что придется платить миллиарды пошлин США

Соглашение о тарифах, достигнутое между США и Европейским союзом в воскресенье, 27 июля, вызывает обеспокоенность у немецкой автомобильной промышленности. В понедельник немецкая ассоциация автомобильной промышленности VDA выразила сожаление по поводу того, что эти пошлины «обременяют немецких автопроизводителей». По словам Хильдегард Мюллер, президента ассоциации VDA, они «будут обходиться немецким автопроизводителям в миллиарды долларов ежегодно».

Для автомобильной промышленности, которая является опорой экономики Германии и крупнейшим промышленным сектором страны, эти таможенные пошлины усугубят и без того сложную ситуацию, обусловленную возросшей конкуренцией со стороны Китая и стоимостью перехода на электромобили.

В прошлом году США были крупнейшим рынком экспорта немецких автомобилей (13,1%), несмотря на то, что у многих немецких производителей есть заводы, расположенные по другую сторону Атлантики, где они производят продукцию для американского рынка.

По данным Ассоциации немецких производителей, ЕС сейчас просто обязан сделать условия в Европе конкурентоспособными на международном уровне для инвесторов и компаний, чтобы снова стать более интересным и привлекательным местом для инвестиций.

Во Франции министр промышленности и энергетики Марк Ферраччи также призвал не исключать применение мер антипринуждения . «Это инструмент, от которого мы не должны отказываться. Например, он позволяет нам ограничивать доступ американских компаний на европейские рынки государственных закупок, а также вводить санкции в отношении определённых игроков, таких как цифровые платформы», – перечислил он.

Соглашение между ЕС и Вашингтоном предусматривает введение тарифов на весь европейский импорт в США по единой ставке 15%, включая все действующие налоги. Европейские автопроизводители с апреля платят пошлины в размере 27,5%.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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