Премьер Франции назвал соглашение о пошлинах с США «черным днем» и «днем подчинения»

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил через несколько часов после подписания соглашения между Европейским союзом и США о таможенных пошлинах, что это «черный день» для Европы, которая «смиряется с покорностью».

«Это мрачный день, когда альянс свободных народов, собравшихся, чтобы утвердить свои ценности и защитить свои интересы, решает подчиниться», – отреагировал глава правительства на X.

Напомним, что Европейский союз и Соединенные Штаты в воскресенье в Шотландии заключили торговое соглашение, которое предусматривает 15%-ные пошлины на европейский экспорт в США, освобождая от уплаты некоторые секторы. Европейцы также обязались закупить американские углеводороды на сумму 750 миллиардов долларов, а также ядерное теопливо и оружие для Украины.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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