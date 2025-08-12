В Англии объявлено предупреждение о дефиците воды «национального значения»

В Англии объявлено о дефиците воды национального значения. Первые шесть месяцев года в стране оказались самыми засушливыми с 1976 года, сообщило во вторник Агентство по охране окружающей среды (EA). Сообщается, что от засухи пострадали пять регионов Англии, они столкнулись с серьезным сокращением запасов воды и падением урожайности.

Национальная группа по борьбе с засухой, объединяющая представителей правительства, сельского хозяйства и водоканалов, собралась, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в некоторых районах Англии в преддверии четвёртой волны тепла этим летом. «Текущая ситуация критическая в масштабах страны, и мы призываем каждого внести свой вклад и помочь снизить нагрузку на водные ресурсы», – заявила Хелен Уэйкхэм, специалист по водным ресурсам Национальной группы по борьбе с засухой.

Вице-президент Национального союза фермеров Рэйчел Халлос выразила «растущую обеспокоенность по поводу предстоящих месяцев», поскольку фермеры продолжают сталкиваться с «чрезвычайно засушливыми условиями». «Некоторые фермы сообщают о значительном снижении урожайности, что является финансово разрушительным для сельскохозяйственного сектора и может иметь негативные последствия для всех сельскохозяйственных культур Великобритании», – добавила она.

Уровень воды в водохранилищах по всей Англии в последние дни составлял всего 67,7% от максимального значения, что значительно ниже среднего показателя за первую неделю августа, составляющего 80,5%. По данным Агентства по охране окружающей среды, 49% речного стока были ниже нормы, а в Йоркшире, на севере Англии, запретили использование садовых систем полива.

По данным Метеобюро, в Англии в 2025 году наблюдалась самая сухая весна за последние сто лет. «В течение следующего десятилетия мы столкнемся с растущим дефицитом воды», – заявила Эмма Харди, министр водных ресурсов, добавив, что правительство планирует построить новые водохра

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube