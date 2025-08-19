Сыну норвежской кронпринцессы предъявлено обвинение в изнасиловании

Норвежские прокуроры в понедельник объявили, что после длительного расследования предъявили старшему сыну норвежской кронпринцессы обвинения по нескольким статьям, включая изнасилование.

Прокурор Осло Стурла Хенриксбё заявил, что Мариусу Боргу Хёйби грозит до 10 лет тюрьмы в случае признания его виновным, сообщает телеканал NRK. Обвинительное заключение, поданное в окружной суд Осло, включает 32 пункта, среди которых изнасилование, жестокое обращение в отношении бывшего партнёра в близких отношениях и акты насилия в отношении другого. Среди других обвинений – угрозы убийством и нарушение правил дорожного движения.

Хёйбю, 28-летний сын кронпринцессы Метте-Марит и пасынок наследника престола, кронпринца Хокона, не имеет королевского титула и не исполняет официальных обязанностей. Он находится под пристальным вниманием с тех пор, как в прошлом году его неоднократно арестовывали по различным обвинениям в правонарушениях. Он находится на свободе до суда, и Хенриксбё заявил, что в настоящее время нет оснований для его ареста и заключения в тюрьму.

По оценкам Хенриксбё, судебный процесс может начаться в середине января и продлиться около шести недель, сообщает NRK.

Адвокат защиты Петар Секулич заявил в электронном ответе на обвинительное заключение, что «наш клиент отрицает все обвинения в сексуальном насилии, а также большинство обвинений в насилии». Он добавил, что Хёйбю «представит суду подробный отчет о своей версии событий».

Королевский дворец заявил, что рассмотрением дела и вынесением решения занимается суд, и ему нечего добавить.

Осло, Елена Васильева

