Минобороны попросило Renault начать сборку дронов – сотрудники компании это делать не хотят

Министерство вооружённых сил обратилось к компании Renault с предложением рассмотреть возможность перепрофилирования части производственных линий на производство военных беспилотников. Для некоторых сотрудников такая идея оказалась совершенно неприемлема, сообщает BFMTV.

«Многие сотрудники связались с нами и сообщили, что они согласились производить автомобили, а не оружие», – рассказал представитель концерна «Рено» изданию BFM Business.

«Некоторые люди уже хотят знать, могут ли они отказаться от такой миссии», – подтвердил другой руководящий сотрудник компании.

Эта тема становится ещё более деликатной, учитывая, что, в отличие от оборонных компаний, Renault нанимает много иностранцев. Россияне и украинцы работают рука об руку на производственных линиях. Обращение к ним с просьбой производить беспилотники, которые будут отправляться непосредственно в очаг конфликта между двумя странами, может создать напряжённость.

Другие опасаются, что Renault станет объектом все более жестоких кибератак.

Руководство концерна понимает, насколько взрывоопасна эта проблема. Линейным руководителям приказано придерживаться официальных коммуникаций. Да, с компанией связалось Министерство вооружённых сил, но окончательного решения пока не принято. По словам представителя профсоюза, эти дроны могут изначально производиться на заводе группы в Словении. Это должно помочь дистанцироваться и снизить напряжённость.

Париж, Елена Васильева

