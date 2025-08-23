Сам пусть едет – Сальвини предложил Макрону поехать на Украину в каске и с винтовкой

Франция вызвала посла Италии во Франции Эмануэлу Д'Алессандро, «после неприемлемых замечаний», сделанных заместителем премьер-министра Италии Маттео Сальвини в отношении президента Эммануэля Макрона за его поддержку отправки войск на Украину. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

«Послу напомнили, что эти замечания противоречили атмосфере доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами, а также недавним двусторонним событиям, которые подчеркивали сильные сближения между двумя странами, особенно в отношении неуклонной поддержки Украины», – сказал дипломатический источник, передает France Inter.

Скандал вызнан следующей ситуацией: во время поездки в Милан Маттео Сальвини журналисты задали вопрос о возможном развертывании итальянских солдат на Украине после остановки боевых действий, как планируют сделать Франция и Великобритания. Маттео Сальвини предложил Эммануэлю Макрону «самому поехать туда», надев каску и взяв винтовку. Лидер антимигрантской партии «Лига», близкий к лидеру французских крайне правых Марин Ле Пен, уже в марте назвал французского президента «психом», обвинив его в том, что он подтолкнул Европу к войне с Россией.

Франция и Великобритания, которые возглавили некую «Коалицию желающих», рассматривают развертывание контингента на Украине в качестве гарантии безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий после заключения соглашения о прекращении огня или мирного соглашения между Киевом и Москвой. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пока отказывается посылать на Украину итальянских военных.

