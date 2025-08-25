В ЕС запрещают использовать некоторые гель-лаки

В Европейском союзе с 1 сентября вступает в силу всеобщий запрет на использование двух широко распространенных химических соединений: триметилбензоилдифенилфосфиноксида (ТПО) и диметилтолиламина.

Эти два вещества были добавлены в список ингредиентов Европейского союза, запрещенных в косметике, поскольку они классифицируются как предположительно токсичные для репродуктивной функции человека.

TPO – это фотоинициатор, используемый в гель-лаках, а DMTA – это кондиционирующий агент, способствующий адгезии. Поэтому специалисты по маникюру и педикюру и потребители будут обязаны проверять этикетки на продукции, избегая тех, которые содержат эти вещества, а компании будут обязаны утилизировать несоответствующую продукцию.

По данным Европейской комиссии, новые ограничения направлены на снижение рисков, возникающих в результате длительного воздействия подозрительных химических веществ. Таким образом, с 1 сентября будет запрещено не только производство новых партий продукции, содержащей эти два вещества, но и использование старых запасов.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube