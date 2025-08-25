Министр экономики ФРГ решил дать совет президенту России Владимиру Путину. Произошло это во время необъявленного ранее визита чиновника на Украину, которая накануне отмечала День независимости.

«Президенту России Владимиру Путину не следует питать иллюзий относительно того, что поддержка Украины со стороны Германии ослабнет», – заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, передает информационное агентство Reuters.

«Напротив, мы остаемся вторым по величине сторонником Украины в мире и крупнейшим в Европе», – добавил он, подчеркнув, что «Украина может и дальше рассчитывать на Германию».

Тем временем, канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил немцев, что страна больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения. Он заявил, что государство всеобщего благосостояния в его нынешнем виде не может быть поддержано экономически, сообщает The Telegraph.

Господин Мерц призвал пересмотреть систему пособий. В прошлом году на нее было потрачено €47 млрд, и расходы продолжают расти. Эта система включает широкий спектр выплат: пособия на жилье и детей, выплаты по безработице и другие субсидии.

Экономика Германии сейчас находится в состоянии стагнации, а социальные расходы растут из-за старения населения и увеличения безработицы, отметили в The Telegraph. Кроме того, многие получатели пособий – не граждане Германии.

Берлин, Елена Васильева

