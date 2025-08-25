Киев – Венгрии: «Не нужно говорить Зеленскому, что делать»

Продолжается публичная перепалка Украины и Венгрии по вопросам закупки энергоресурсов у России.

«Не нужно указывать украинскому президенту, что делать», – ответил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, который призвал президента Владимира Зеленского «прекратить угрожать Венгрии» из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». «Я отвечу по-венгерски, – заявил Сибига в эфире телеканала X. – Не нужно указывать украинскому президенту, что делать, что говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и вся Европа».

21 августа Зеленский заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы тот не блокировал вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Венгрия осудила новое – третье – нападение Украины на нефтепровод «Дружба» на границе России и Беларуси. Вчера Сийярта призвал Зеленского «перестать угрожать Венгрии» после того, как последний намекнул на связь между атаками на трубопровод «Дружба» и позицией Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС.

Киев, Елена Васильева

