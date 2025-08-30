Мерц: денег на хорошую жизнь у Германии давно нет

Германия больше не может позволить себе жить как раньше, сохранять существующую социально-экономическую систему, потому что уже и так многие годы живет не по средствам. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц в Бонне на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Северном Рейне – Вестфалии.

«Мы должны взяться за систему социальной защиты. Мы просто больше не можем позволить себе сохранять систему, которую имеем на сегодняшний день», – считает канцлер. «Мы на протяжении многих лет живем не по средствам», – пояснил он. «Мы сейчас это меняем и побеспокоимся о том, чтобы и молодые поколения имели шанс жить, работать в Германии, добиваться благосостояния и находить в будущем надежные рабочие места», – сказал он. Конкретно Мерц упомянул о необходимости изменения системы выплат гражданских пособий, которые получают в том числе находящиеся в ФРГ беженцы с Украины (все цитаты по ТАСС).

«Это будет означать болезненные решения. Это будет означать урезания», – отметил канцлер. «Мы, ФРГ, должны оставаться промышленно развитой страной. Я не хотел бы, чтобы мы превратились в индустриальный музей», – подчеркнул Мерц, отметив, что «следует создавать условия» для сохранения ведущих позиций в экономике.

Кризисные явления в экономике Германии начали наблюдаться во время пандемии коронавирусной инфекции, а потом резко усугубились – после отказа от дешевых российских углеводородов в первую очередь. На фоне общего подорожания жизни все острее встает вопрос о грузе содержания беженцев, которые наводнили страну сначала при Ангеле Меркель, а потом после начала на Украине СВО.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube