Ежегодный отчет Европейского оборонного агентства подтверждает, что расходы на оборону продолжают расти и расти энергично, пишет BFMTV. Они стабильно растут с 2014 года и, как ожидается, достигнут нового рекорда в 2025 году – будет потрачен 381 миллиард евро.

В прошлом году расходы на оружие в ЕС составили 343 млрд евро, что уже стало рекордным показателем по сравнению с 2023 годом.

«Европа тратит рекордные суммы на свою оборону, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, и мы не остановимся на этом», – заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, которая является председателем Европейского союза по вопросам обороны.

В этом году на инвестиции, такие как закупка нового оружия, было уже потрачено почти 130 миллиардов евро. Европейские страны резко увеличили свои военные расходы после присоединения Крыма Россией в 2014 году, и этот рост ещё больше ускорился после начала СВО на Украине в феврале 2022 года, пишет BFMTV.

Что касается расходов на исследования и разработки, то, по прогнозам EDA, в 2025 году они достигнут 13 миллиардов евро, а в 2025 году эта сумма должна достичь 17 миллиардов.

В докладе вновь подчеркивается фрагментация расходов, за которую отвечают правительства государств-членов, что «ограничивает экономию масштаба», одновременно ослабляя «коллективные переговорные позиции с промышленностью, что в конечном итоге приводит к увеличению удельных затрат».

Такая раздробленность закупок усугубляется раздробленностью оборудования, что создаёт проблемы с его совместимостью. Это касается всех видов вооружения, от танков до подводных лодок и транспортных самолётов.

Поэтому в отчете EDA рекомендуется «совместное планирование и закупки», а также поддержка на уровне ЕС, что может «помочь решить эти проблемы и сократить раздробленность в ближайшие годы».

Страны НАТО, 23 из которых также являются членами ЕС, также решили дополнительно активизировать свои усилия, выделяя не менее 5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на свою безопасность в течение следующих десяти лет, включая 3,5% на чисто военные расходы.

В докладе европейского агентства предупреждается, что необходимо продолжать усилия: «несмотря на положительную динамику расходов на оборону (...), устойчивые инвестиции (...), а также новые совместные инициативы будут иметь решающее значение для сохранения технологического превосходства и обеспечения долгосрочной устойчивости и эффективности расходов на оборону».

Чтобы достичь этой последней цели в 3,5%, «нам придется удвоить усилия и тратить в общей сложности более 630 миллиардов евро в год» в ЕС, заявил директор EDA Андре Денк.

Среди мер, принятых для поддержки оборонных усилий, – план «Готовность 2030», запущенный в марте прошлого года, весь пакет которого позволит мобилизовать до 800 миллиардов евро на расходы на вооружение.

Париж, Елена Васильева

