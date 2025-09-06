МИД Польши: Украина должна остаться в «границах, которые может защитить»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался об украинских границах с позиции обороноспособности. Он полагает, что Украина должна остаться в границах, которые сможет защитить.

Ранее позиция польских властей заключалась в том, что Украина должна сохраниться в границах 1991-го года.

«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить и иметь свободу интеграции с Западом», – заявил Сикорский в эфире Польского телевидения, чьи слова приводит РИА «Новости».

Варшава, Наталья Петрова

