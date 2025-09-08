Франция стремительно скатывается в кризис – политический и экономический

8 сентября премьер Франции Франсуа Байру, проработавший на посту меньше года, похоже, станет четвёртым, покинувшим свой пост всего за 20 месяцев. Его судьба теперь зависит от вотума доверия в парламенте, который, если его проиграют, закрепит рекорд Пятой республики и ослабит президента страны Эммануэля Макрона как никогда.

Байру призвал к голосованию, чтобы продвинуть непопулярный план экономии в размере 44 миллиардов евро, который включает отмену двух государственных праздников и заморозку государственных расходов. Тратить столько же, сколько страна тратила раньше, Франция теперь не в состоянии. Байру называет экономию вопросом «национального выживания» и предупреждает, что Франция должна взять под контроль свой стремительно растущий долг, поскольку «в течение 20 лет каждый час, каждый день и каждую ночь долг рос на 12 миллионов евро».

Возможно, эти тревожные слова призваны подтолкнуть разрозненные политические круги страны к срочным действиям, хотя именно бюджетная реформа стала причиной отставки его предшественника – Мишеля Барнье. Главный переговорщик Европейского союза, сохранивший единство блока после мучительного голосования Великобритании о выходе из Евросоюза в 2016 году, продержался на посту премьер-министра всего три месяца, не сумев добиться от Франции гораздо более высокой цели – согласиться на масштабное сокращение расходов.

По мере того, как Франция всё глубже погружается в политическую нестабильность, её расходы по заимствованиям растут, сообщает сегодня CNN. Доходность десятилетних облигаций превысила доходность Испании, Португалии и Греции – стран, которые когда-то были в эпицентре долгового кризиса еврозоны , – и теперь приближается к доходности Италии. Экономика испытывает растущую нагрузку и противоречит образу сильного европейского лидера, который стремился создать Макрон.

И всё же нынешняя нестабильность берёт начало в драматическом решении Макрона провести внеочередные выборы в прошлом году. Воодушевлённый впечатляющими результатами крайне правого «Национального объединения» на выборах в Европарламент в мае 2024 года, президент Франции добился проведения парламентских выборов, на которых его собственная партия уступила места крайне правым и крайне левым, оставив Францию с расколотым Парламентом.

Но так быть не должно. Пятая республика, основанная президентом де Голлем в 1958 году, была призвана положить конец хронической нестабильности, от которой страдали Третья и Четвёртая республики Франции в начале XX века. Новая конституция предоставила исполнительной власти широкие полномочия и установила систему большинства, чтобы избежать недолговечных правительств. В результате на протяжении десятилетий у власти поочередно находились две основные партии – левая и правая, напоминает CNN.

Макрон разрушил этот порядок в 2017 году, став первым президентом, избранным без поддержки ни одной из основных политических партий. Переизбранный в 2022 году, он вскоре утратил парламентское большинство, поскольку избиратели впали в крайности. Последовали два года нестабильного правления, в течение которых Макрону неоднократно приходилось ссылаться на статью 49.3 Конституции, проталкивая законопроекты без голосования, что вызывало растущее недовольство оппозиционных депутатов и значительной части французской общественности.

На внеочередных выборах 2024 года левые получили большинство мест во втором туре, но всё же не смогли получить большинство после того, как крайне правые доминировали в первом. Однако их надежды на формирование правительства меньшинства рухнули, когда Макрон отказался принять их кандидатуру на пост премьер-министра. В отличие от Германии или Италии, во Франции нет традиции создания коалиций, её политика более 60 лет формировалась президентской системой.

Что будет дальше?

Если Байру падет, давление на Макрона с требованием уйти в отставку усилится, хотя он и пообещал отбыть свой срок, сообщает CNN. Марин Ле Пен, к примеру, требует от него роспуска парламента, но новые выборы почти наверняка укрепят её партию и ещё больше расколют парламент. Другой вариант развития событий – назначение Макроном временного правительства и рассмотрение кандидатуры преемника. Среди основных претендентов на победу, вероятно, окажутся министр вооружённых сил Себастьен Лекорню и министр юстиции Жераль Дарманен.

Проблема в том, что после трёх провалившихся центристских премьер-министров оппозиционные партии не намерены давать шанс ещё одному. И крайне правые, и крайне левые дали понять, что немедленно потребуют вотума недоверия. Другой вариант – назначить премьер-министра из другой политической семьи, но кандидатуру правых заблокируют левые, и наоборот.

Политический климат во Франции унылый, пишут эксперты CNN. Согласно недавнему опросу общественного мнения в Элабе, в случае новых внеочередных парламентских выборов «Национальное объединение» окажется на первом месте, левые займут второе место, а центристы – третье с большим отрывом.

Многие сейчас предполагают, что крайне правые в конечном итоге придут к власти – если не сейчас, то на следующих президентских выборах в 2027 году, – но мало кто ожидает, что это решит проблему. Общественное доверие к политическому классу подорвано, и гнев, как ожидается, выплеснется на улицы 10 сентября, когда по всей стране пройдут протесты под лозунгом « Bloquons tout» («Блокируем всё»).

Всё это происходит в самый неподходящий момент, когда на Украине и на Ближнем Востоке не утихают конфликты. Нестабильность в Париже – это подарок как для президента России Владимира Путина, так и для его американского коллеги Дональда Трампа, которые разделяют общее удовольствие высмеивать слабости Европы, сообщает CNN.

Доминик Моизи, старший аналитик парижского аналитического центра Institut Montaigne, говорит, что не может припомнить момент столь глубокого тупика в истории Пятой республики.

«Де Голль пережил покушения, была Алжирская война, в мае 68-го лозунгом было «la France s'ennuie» (Франция скучает). Но сегодня Франция разочарована, в ярости, полна ненависти к элите», – сказал он CNN.

«Похоже, смена режима неизбежна, но я не понимаю, как это произойдёт и кто будет этим заниматься. Мы находимся в переходном периоде между системой, которая больше не работает, и системой, которую никто не может себе представить», – добавил эксперт.

Де Голль был президентом, который в 1958 году открыл во Франции период относительной стабильности с началом Пятой республики. Вопрос теперь в том, станет ли Макрон президентом, который положит ей конец.

Париж, Елена Васильева

