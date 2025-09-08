ЕС обсуждает санкции против Китая за импорт российских энергоносителей

Европейские чиновники обсуждают возможность введения вторичных санкций против Китая из-за закупок российской нефти и газа. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

По данным собеседников издания, чиновники и дипломаты ЕС в воскресенье, 7 сентября, начали переговоры о том, что может войти в новый, 19-й по счету, антироссийский санкционный пакет. В их рамках обсуждаются возможные вторичные санкции против Китая – основного импортера энергоносителей из России.

Вместе с тем, как отмечают источники, предложения Евросоюза о вторичных санкциях находятся на «очень раннем этапе» и потребуют поддержки и согласования с США. Они также потребуют единогласной поддержки со стороны всех 27 членов ЕС. Венгрия и, возможно, Словакия, по всей видимости, выступят против.

Тем временем, представитель Еврокомиссии Олоф Джилл сообщил, что делегация Евросоюза во главе с представителем ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном сегодня прибыла в Вашингтон для обсуждения новых антироссийских санкций. По его словам, консультации с американской стороной по ограничительным мерам в отношении России пройдут в понедельник во второй половине дня. В ходе визита особое внимание будет акцентировано рестрикциям против банковского сектора, платежных систем, криптобирж и энергокомпаний. В ЕС рассчитывают на усиление давления на Москву, в том числе через взаимодействие с США.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube