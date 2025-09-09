Канцлер ФРГ предложил Европе поменьше сотрудничать с США

Единая Европа должна стать более свободной, избегать «ложной ностальгии» в отношениях с Вашингтоном и четко определится с собственными интересами. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются главным союзником европейских государств, однако добавил, что на текущий момент им необходимо сотрудничать с Белым домом «в меньшей степени».

Ранее немецкий канцлер сообщил, что именно Германия спасла НАТО от распада, когда приняла решение об увеличении объема государственных заимствований на оборонные цели, напоминают «Вести».

Берлин, Елена Васильева

