Французские законодатели в понедельник проголосовали за отставку премьер-министра Франсуа Байру, что ввергло страну в новый политический кризис и оставило ее без правительства в период растущей экономической напряженности и геополитической напряженности.

В общей сложности 364 депутата проголосовали против Байру, а 194 – за него после того, как он назначил голосование, пытаясь протолкнуть непопулярный план экономии на сумму 44 миллиарда евро (51 миллиард долларов), который включал отмену двух государственных праздников и заморозку государственных расходов. 364 голоса против Байру значительно превысили порог в 280 голосов, необходимый для отставки правительства.

Теперь Байру будет вынужден уйти в отставку всего через девять месяцев пребывания у власти, следуя по стопам своего предшественника Мишеля Барнье, которому в декабре прошлого года был вынесен вотум недоверия.

По данным Елисейского дворца, президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни назначит нового премьер-министра. Однако уход Байру оставляет Макрону мало приемлемых вариантов.

Инвесторы встревожены, сообщает CNN. Доходность французских государственных облигаций, или процентная ставка, запрашиваемая инвесторами, выросла выше доходности испанских, португальских и греческих облигаций, которые когда-то были в центре долгового кризиса Еврозоны. Возможное понижение рейтинга суверенного долга Франции в пятницу нанесет очередной удар по её экономическому положению в Европе.

«У вас есть власть свергнуть правительство, но у вас нет власти стереть реальность», – заявил Байру законодателям в понедельник перед голосованием. «Реальность останется неумолимой: расходы продолжат расти, а бремя долга, и без того невыносимое, станет ещё тяжелее и дороже».

«Мы нарушили общественный договор» с молодым поколением, добавил Байру.

Политическая нестабильность берет свое начало в драматическом решении Макрона, принятом в прошлом году, назначить внеочередные выборы. Воодушевленный впечатляющими результатами крайне правого «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент в мае 2024 года, президент Франции добился проведения голосования, в результате которого его партия уступила места крайне правым и крайне левым, оставив Францию ​​с расколотым парламентом.

По данным Елисейского дворца, ожидается, что Байру подаст Макрону заявление об отставке во вторник утром, а также сообщил, что в ближайшие дни Макрон назовет имя нового премьер-министра.

Ожидается, что министр вооруженных сил Себастьен Лекорню и министр юстиции Жеральд Дарманен будут среди главных претендентов на то, что, скорее всего, окажется отравленной чашей.

Ещё до голосования перспектива падения Байру вызвала призывы к отставке президента, хотя он и пообещал отбыть свой срок. Крайне правая Марин Ле Пен потребовала от него роспуска парламента, но новые выборы почти наверняка укрепят её партию и ещё больше расколют французский парламент.

Проблема Макрона в том, что после трёх провалившихся центристских премьер-министров оппозиционные партии не намерены давать шанс ещё одному. И крайне правые, и крайне левые дали понять, что немедленно потребуют вотума недоверия, если будет назначен ещё один такой премьер. Теоретически, назначение премьер-министра из другого политического лагеря – вариант, но выбор правых будет заблокирован левыми, и наоборот.

Для следующего премьер-министра борьба за бюджет будет столь же напряженной. Социалисты хотят обложить налогами богатых и отменить налоговые льготы Макрона для бизнеса – всё это красные линии для «Республиканцев», давней консервативной партии и ключевого игрока в коалиции, сформированной после внеочередных выборов. В результате бюджетный кризис во Франции вряд ли будет решен в ближайшее время.

В случае новых внеочередных парламентских выборов, согласно недавнему опросу в Элабе, «Национальное объединение» одержит победу, левые займут второе место, а центристский блок Макрона – третье с большим отрывом. Многие сейчас предполагают, что крайне правые в конечном итоге придут к власти – если не сейчас, то после президентских выборов 2027 года, – хотя мало кто верит, что такой исход решит проблемы страны.

Общественное доверие к политическому классу рухнуло, и гнев готов выплеснуться на улицы: крайне левые призвали провести в среду общенациональные протесты под лозунгом «Bloquons tout» («Давайте всё заблокируем»), а профсоюзы планируют провести ещё одну мобилизацию 18 сентября.

«Самое интересное сейчас происходит во Франции. Там вотум недоверия правительству Байру, чреватый роспуском парламента и новыми выборами. Байру виноват в том, что сокращал в бюджете социальные расходы и праздники – чтобы финансировать воинственные планы президента Макрона в «коалиции желающих». Не исключено (но не обязательно) что теперь Франция сменит приоритеты. Денег не хватает на войну с Россией, но можно ведь и не воевать, никто не гонит. Однако более вероятно, что пока Макрон передавит. И новое правительство будет не лучше прежнего. А Макрону осталось до выборов полтора года. В любом случае, внутренняя политика Франции зависит от отношений с Россией. Больше, чем от чего бы то ни было», – отметил политический эксперт Андрей Перла в своем телеграмм-канале «Умный еврей при губернаторе».

