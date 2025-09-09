В Париже кто-то раскидал свиные головы у входов в мечети

Полиция Парижа подняла на ноги в связи с утренним происшествием. Как сообщил начальник полиции города Лоран Нуньес, рано утром на дороге общего пользования перед входом в несколько мечетей французской столицы были обнаружены свиные головы.

Он добавил, что расследование «было немедленно начато. Делается все возможное, чтобы найти виновных в этих отвратительных злодеяниях».

Как стало известно агентству AFP от источника, близкого к делу, головы свиней были обнаружены на дорогах общего пользования в Париже, Сен-Дени и О-де-Сен.

Первую голову нашли во вторник утром в 4:15 утра верующие перед мечетью Анвара эль-Мадина на улице Этьена Маре в Париже, сообщил телеканалу BFMTV источник в полиции. На отрубе были следы синих чернил.

В Монтрёе, департамент Сена-Сен-Дени, около 5:30 утра аналогичная находка была обнаружена перед мечетью Ислах на улице Сорен. Также голова была найдена у мечети Мизерикорд в 15-м округе Парижа.

Министр внутренних дел Бруно Ретайо выразил «поддержку руководителям и верующим мечетей», осудив «невыносимые провокации». «Нападения на места отправления культа – это невообразимая трусость», – написал он.

«Это абсолютно неприемлемо, и я надеюсь, что виновные в таком осквернении будут найдены, – добавил министр прессе. – Мы не имеем права оскорблять ту или иную религию».

Париж, Елена Васильева

