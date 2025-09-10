Макрон выбрал нового премьера – поможет ли это выйти Франции из политического и экономического кризиса?

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне вечером назначил министра обороны Себастьена Лекорню премьер-министром правительства. Это произошло после того, как предыдущий премьер Франсуа Байру ушел в отставку. Теперь Лекорню предстоит каким-то образом найти консенсус в разобщенном парламенте и принять бюджет на 2026 год.

Напомним, что Байру был вынужден уйти в отставку через девять месяцев пребывания у власти из-за неспособности выполнить главное обещание: продвинуть непопулярный план по сдерживанию растущего дефицита бюджета Франции.

Перед голосованием за вотум недоверия Байру предупредил законодателей, что его отставка не решит проблем страны. «У вас есть власть свергнуть правительство, но у вас нет власти изменить реальность, – сказал он. – Реальность останется неумолимой: расходы продолжат расти, а бремя долга, и без того невыносимое, станет ещё тяжелее и дороже».

Лекорню предстоит решить двойную задачу: вывести Францию ​​из финансового кризиса и одновременно возглавить правительство, готовое к массовым протестам.

Напомним, что на 10 сентября во Франции запланированы общенациональные демонстрации и перекрытие дорог, а 18 сентября – более масштабная забастовка под руководством профсоюзов.

Администрация президента Франции заявила, что Макрон поручил Лекорню «проконсультироваться с политическими силами, представленными в парламенте, с целью принятия бюджета страны и достижения соглашений, необходимых для решений, которые будут приняты в ближайшие месяцы».

Политический хаос во Франции берёт начало с решения Макрона провести внеочередные выборы в прошлом году, напоминает CNN. Воодушевлённый успехами крайне правой партии «Национальное объединение» (НОР) на выборах в Европарламент в июне 2024 года, Макрон рискнул, и сделал ставку на парламентские выборы. Эта ставка обернулась против него: его центристский блок уступил места крайне правым и крайне левым, оставив Францию ​​с расколотым Национальным собранием и фактически неуправляемой страной.

Но так быть не должно. Пятая республика Франции, основанная президентом Шарлем де Голлем в 1958 году, была призвана положить конец хронической нестабильности, от которой страдали Третья и Четвёртая республики в начале XX века. Новая конституция предоставила исполнительной власти широкие полномочия и установила систему большинства, чтобы избежать недолговечных правительств. В результате на протяжении десятилетий у власти поочередно находились две основные политические партии – левая и правая.

Макрон разрушил этот порядок в 2017 году, став первым президентом, избранным без поддержки ни одной из основных партий. Переизбранный в 2022 году, он вскоре утратил парламентское большинство, поскольку избиратели впали в крайности. Последовали два года нестабильного правления, в течение которых Макрону неоднократно приходилось ссылаться на статью 49.3 Конституции, проталкивая законопроекты без голосования, что вызывало растущее недовольство оппозиционных депутатов и значительной части французской общественности, напоминает CNN.

На внеочередных выборах 2024 года левые получили большинство мест во втором туре голосования, но всё же не смогли получить большинство после того, как крайне правые доминировали в первом. Однако надежды левых на формирование правительства меньшинства рухнули, когда Макрон отказался принять их кандидатуру на пост премьер-министра. В отличие от Германии или Италии, во Франции нет традиции формирования коалиций; вместо этого её политический курс более 60 лет формировался президентской системой.

Выбрав премьер-министра из числа своих людей, Макрон рискует показаться глухим к чужим словам, что станет признаком того, что он еще не до конца осознал реальность своего поражения на внеочередных выборах, предупреждают аналитики.

39-летний Лекорню считается политическим долгожителем, единственным министром, занимавшим пост непрерывно с момента вступления Макрона в должность в 2017 году. Логика его назначения заключается в том, что Лекорню, возможно, удастся договориться с социалистами, чтобы сделать бюджет более приемлемым – тот же компромисс, который Байру использовал, чтобы протащить бюджет этого года, пойдя на уступки левым. Однако теперь этот путь выглядит крайне маловероятным.

Социалисты хотят обложить налогами богатых и отменить налоговые льготы Макрона для бизнеса – требования, которые правые воспринимают как анафему. Будучи центристом, Байру едва умудрился пройти по этому лезвию ножа. Лекорню, занимающий более правые позиции, возможно, не столь гибок.

Потенциальное спасение заключается в том, что ни левые, ни правые не хотят внеочередных выборов, на которых настаивает, к примеру, Марин Ле Пен, поскольку оба политических крыла рискуют потерять места. Это даёт им стимул к сотрудничеству с правительством Макрона, но не любой ценой.

Помимо политики, французских инвесторов встревожили общие экономические потрясения.

Доходность французских государственных облигаций, или процентная ставка, запрашиваемая инвесторами, выросла выше, чем доходность испанских, португальских и греческих облигаций, которые когда-то были в центре долгового кризиса еврозоны. Возможное понижение рейтинга суверенного долга Франции в пятницу нанесет очередной удар по экономическому положению страны в Европе.

После этих бурных лет политический климат также мрачен. Согласно недавнему опросу, проведенному в Элабе, в случае новых внеочередных парламентских выборов на первое место выйдет крайне правая партия «Национальное наследие», левые займут второе место, а центристский блок Макрона – третье с большим отрывом.

Многие во Франции сейчас полагают, что крайне правые в конечном итоге придут к власти – если не сейчас, то после президентских выборов 2027 года, – хотя мало кто верит, что такой исход решит проблемы страны.

Общественное доверие к политическому классу рухнуло, и гнев вот-вот выплеснется на улицы. Крайне левые призвали в среду к общенациональным протестам против режима жёсткой экономии под лозунгом «Bloquons tout» («Давайте всё заблокируем») и пообещали парализовать страну блокированием дорог и акциями гражданского неповиновения.

Уходящий министр внутренних дел предупредил – беспорядки будут, и они будут масштабными. Профсоюзы планируют выйти на улицы 18 сентября: ожидаются забастовки в больницах и на железнодорожном транспорте.

Доминик Моизи, старший аналитик парижского аналитического центра Institut Montaigne, заявил, что не помнит момента столь глубокого тупика в истории Пятой республики.

«Де Голль пережил покушения, была Алжирская война, в мае 68-го лозунгом было «La France s'ennuie» (Франция скучает). Но сегодня Франция разочарована, в ярости, полна ненависти к элите», – сказал он CNN.

«Похоже, смена режима неизбежна, но я не понимаю, как это произойдёт и кто будет этим заниматься. Мы находимся в переходном периоде между системой, которая больше не работает, и системой, которую никто не может себе представить», – отметил аналитик.

Париж, Елена Васильева

