Это лучше, чем война – фон дер Ляйен защищает сделку ЕС с США

Председатель Европейской комиссии остаётся непоколебимой перед лицом критики торгового соглашения, заключённого ею с Дональдом Трампом . «Я много слышала о соглашении, которое мы заключили летом, и понимаю первоначальную реакцию (...), но мы гарантировали, что Европейский союз получит максимально выгодную сделку», – заявила Урсула фон дер Ляйен в среду, 10 сентября, в своём обращении к Европейскому парламенту о положении страны.

«Мы предоставили нашим компаниям относительное преимущество перед другими странами. Если учесть исключения, то можно увидеть, что у нас самое лучшее соглашение, это неоспоримо», – заявил председатель Еврокомиссии перед крайне озлобленными депутатами Европарламента.

Урсула фон дер Ляйен считает, что она защитила интересы Союза, сохранив «важнейшие торговые отношения с Соединенными Штатами, от которых зависят миллионы рабочих мест».

Как напоминает BFMTV, Европейский парламент крайне негативно отнесся к этой «сделке» с Дональдом Трампом, заключенной в конце июля: 15%-ные налоги США с исключениями для товаров из ЕС, таких как авиация, в сочетании с обещаниями Европы закупать огромные объемы американских энергоносителей и снизить налоги на ряд товаров, производимых в США.

«Растущая неуверенность»

«Подумайте о последствиях полномасштабной торговой войны с Соединёнными Штатами. Представьте себе хаос. Это соглашение принесёт нам жизненно важную стабильность в период растущей нестабильности», – сказала она членам Европарламента, имея в виду саммит, прошедший на прошлой неделе в Китае, в котором приняли участие Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын.

Однако лидер заверила, что Европа останется бескомпромиссной в вопросах экологического и цифрового законодательства, которое Дональд Трамп вновь раскритиковал в пятницу. «Европа всегда будет решать сама», – сказала она.

Напомним, что большинство граждан Европы заявили, что почувствовали себя «униженными», узнав о соглашении, достигнутом с Дональдом Трампом (52%). Это чувство особенно распространено во Франции (65%) и Испании (56%), согласно опросу, опубликованному журналом Le Grand Continent совместно с Cluster 17. Согласно этому исследованию, шесть из десяти жителей ЕС хотят отставки Урсулы фон дер Ляйен, считая, что она плохо защищала интересы Европы.

Брюссель, Елена Васильева

