«Блокируй все» – в среду во всей Франции прошли беспорядки и акты неповиновения властям

В среду по всей Франции вспыхнули беспорядки в рамках акции «Блокируй все»: протестующие перекрывали дороги, устраивали поджоги и вступали в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. Так люди проявляют свое недовольство по отношению к политическому классу страны.

Министерство внутренних дел сообщило о задержании 473 человек. По всей стране в охране порядка было задействовано 80 000 полицейских, в том числе 6 000 – в Париже. Министерство образования сообщило, что работа около 100 школ была нарушена, а 27 – полностью заблокированы.

Беспорядки произошли (так совпало – прим. ред.) ровно в тот день, когда новый премьер-министр страны Себастьен Лекорню вступил в должность.

Назначенный президентом Эммануэлем Макроном во вторник бывший министр обороны Лекорну сменил Франсуа Байру, который был отстранен от должности после того, как проиграл вотум недоверия в парламенте из-за его непопулярного плана по сокращению дефицита бюджета.

Критики говорят, что назначение сторонника Макрона в такой день равносильно боевому крещению для Лекорню.

Протесты, объявленные несколько месяцев назад, направлены против Макрона и политического класса.

Утром в среду активисты начали небольшие, но деструктивные акции, перекрыв ключевые кольцевые дороги в Бордо, Ренне, Нанте и Кане.

В столице съемочная группа CNN видела, как протестующие перекрыли дорогу возле Северного вокзала, одного из самых загруженных парижских вокзалов. Полиция быстро взяла ситуацию под контроль: около 150 демонстрантов, в основном молодых, скандировали антиполицейские лозунги в относительно спокойной обстановке.

В других местах группы на короткое время захватывали общественные здания.

27-летняя Адель Обер присоединилась к митингу в Париже, заявив CNN, что она вышла на демонстрацию, чтобы «осудить» новое правительство, которое, по ее мнению, ничего не изменит для людей.

«Но мы продолжим это (протестовать), потому что это наш единственный способ осудить ситуацию. Мы пытаемся писать петиции, но нас никто не слушает», – сказала она CNN.

Тысячи людей также собрались в Шатле в центре Парижа.

«Мы злы, мы очень злы», – сказала CNN 29-летняя исследовательница Анна.

«Какой смысл в голосовании? Мы чувствуем, что правительство нас не слушает», – сказала она, добавив, что люди устали от правительств Макрона, в которых не было представителей левых сил.

Впечатленная количеством молодых людей на акциях протеста в среду, она заявила, что, по ее мнению, протест на следующей неделе, организованный совместно с французскими профсоюзами, будет еще более масштабным. Акция профсоюзов по поводу неповиноваения состоится 18 сентября.

Большая часть дня напоминала игру в кошки-мышки между протестующими и полицией, со вспышками насилия, как, например, в Ренне, столице Бретани на северо-западе Франции, где автобус был разграблен и подожжен.

В Париже также был подожжен ресторан в престижном 1-м округе.

Движение «Блокируй всё» – свободная, не имеющая лидеров коалиция, зародившаяся в социальных сетях, – впервые появилось в Интернете в мае среди правых групп, но с тех пор его перехватили левые и крайне левые.

Более масштабная общенациональная забастовка и акция протеста уже запланированы на 18 сентября, когда, как ожидается, к ней присоединятся все профсоюзы.

Элоди, 34-летняя воспитательница детского сада из Парижа, бросила работу, чтобы присоединиться к протесту в среду.

Она заявила, что больше не может мириться с политиками, «размахивающими флагом долга, чтобы демонтировать государственную систему, не попросив при этом самые богатые компании и домохозяйства внести свой вклад».

«Я бастую по социальным и экономическим причинам», – заявила она CNN.

Бюджет на 2026 год неприемлем: это бюджет социального разрушения и удар по французскому государству. Несмотря на отставку Байру, мишенью вновь стали беднейшие слои населения. Именно поэтому я бастую.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

