Нет денег на еду, оплату счетов и отпуск – треть французов призналась в трудностях с финансами

Нестабильность прочно укореняется в повседневной жизни французов, затрагивая все аспекты жизни наиболее уязвимых слоёв населения, предупреждает в этот четверг организация Secours Populaire , публикующая барометр, отражающий эту тревожную ситуацию. « Нестабильность всё больше укореняется во Франции, она затрагивает все аспекты жизни, будь то здоровье, досуг или семейная жизнь», – считает Генриетта Штайнберг, генеральный секретарь Secours Populaire.

Ассоциация опубликовала данные, согласно которым треть французов (31%) сталкиваются с финансовыми трудностями при получении здоровой пищи в количестве, достаточном для трёхразового питания. Аналогичным образом, 39% испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию, а 49% не могут отправиться в отпуск хотя бы раз в год, согласно исследованию, проведённому институтом Ipsos на выборке из 1000 человек, репрезентативной для населения страны в возрасте 18 лет и старше, с использованием метода квот.

Согласно этому опросу, почти трое из пяти французов знают кого-то из своих близких, живущих в бедности (57%), будь то член семьи, друг или знакомый. Треть опрошенных (34%) считают, что существует «значительный» или даже «очень значительный» риск оказаться за чертой бедности «в ближайшие месяцы», сообщает газета «Фигаро».

«Ситуация во Франции ухудшилась» за последние пятнадцать лет, и в последнее время «мы наблюдаем стабилизацию », – говорит Генриетта Штайнберг. Недостаточный доход, непредвиденные расходы, чрезмерная задолженность: в конечном итоге, каждый пятый француз, или 20% населения, считает себя в нестабильном положении по разным причинам, по сравнению с 24% в прошлом году. Несмотря на «небольшое улучшение» некоторых показателей, связанных с «замедлением инфляции», этот барометр показывает, что «социальная ситуация по-прежнему вызывает серьёзную тревогу», – сообщает Secours populaire.

Ранее на этой неделе межведомственный делегат по профилактике и борьбе с бедностью Анн Рубинштейн рассказала о «трудностях», с которыми столкнулось государство в борьбе с уровнем бедности, достигшим рекордного уровня в 2023 году в столичной Франции. Столкнувшись с этой ситуацией, Федерация деятелей солидарности (ФАС) во вторник призвала к «коллективной мобилизации» для «разблокирования борьбы с нестабильностью».

На европейском уровне 28% населения сообщают о том, что находятся в опасном положении, согласно данным барометра Secours Populaire, который также опирается на выборку из 1000 человек, представляющих девять других стран (Германию, Грецию, Италию, Польшу, Великобританию, Молдову, Португалию, Румынию и Сербию). Доля людей, считающих себя находящимися в опасном положении, остаётся на «крайне тревожном» уровне в Греции (46%) и Молдавии (45%), указывает барометр.

Париж, Елена Васильева

