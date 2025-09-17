Большой скандал в Польше: судя по всему, 10 сентября в Люблинском воеводстве частный дом был поврежден польской ракетой, а не российским беспилотником. Тогда для отражения вторжения российских беспилотных летательных аппаратов на территорию Польши на границе с Украиной были задействованы средства ПВО.

Местное информационное агентство Rzeczpospolita сообщает, что ущерб, причинённый дому в деревне Вырыки, мог быть вызван неисправностью усовершенствованной ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120, запущенной польским истребителем F-16. Издание Rzeczpospolita говорит об этом со ссылкой на источники в польских органах государственной безопасности.

В связи с этим Бюро национальной безопасности Польши (BBN) опубликовало заявление от имени президента Кароля Навроцкого, призвав к «немедленному прояснению инцидента».

«Правительство должно, – говорится в заявлении BBN, – использовать все доступные инструменты и институты для скорейшего прояснения ситуации. Утаивание информации недопустимо. Перед лицом дезинформации и гибридной войны сообщения, переданные полякам, должны быть проверены и подтверждены».

Тем не менее, премьер-министр Польши Дональд Туск, несмотря на обнародованную информацию о ракете, вновь заявил, что «вся ответственность за ущерб, причинённый дому в Вырыках, лежит на тех, кто ответственен за провокацию с использованием беспилотника, а именно на России». Он добавил, что информация об инциденте будет обнародована после завершения расследования.

Отметмим, что Россия свою причастность к пуску 19 БПЛА в сторону Польши 10 сентября отрицает, и заявляла о готовности консультаций с польской стороны. Польская сторона от диалога отказалась и настаивает на том, что вина России доказана.

Варшава, Елена Васильева

