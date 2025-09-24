Немецкий военный концерн Rheinmetall выходит на военно-морской рынок Европы

Немецкий концерн Rheinmetall продолжает диверсифицировать свой портфель. Оборонный гигант, выпускающий продукцию от снарядов до спутников, боеприпасов и беспилотников, выходит на военно-морской рынок и приобретёт военное подразделение верфей Lürssen (Naval Vessels Lürssen – NVL). Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2026 года, её стоимость пока не разглашается.

«Мы создаём военно-морскую державу из Германии, – заявил Армин Паппергер, генеральный директор немецкого конгломерата. – В будущем мы станем ключевым игроком на суше, на море, в воздухе и в космосе».

Rheinmetall уже предлагает оборудование для военно-морского сектора, в частности в области систем моделирования и защиты кораблей, но интеграция военно-морской деятельности Lürssen в конгломерат позволяет Rheinmetall укрепить свои позиции в качестве крупного европейского поставщика.

Деятельность NVL охватывает судостроение и техническое обслуживание. Военное подразделение было отделено от гражданского подразделения Lürssen Group в 2021 году. В компании работает около 2100 человек по всему миру, а выручка в 2024 году составила около 1 млрд евро.

Это приобретение не стало неожиданностью: этим летом генеральный директор Rheinmetall намекнул на своё желание развивать и диверсифицировать предложение оборонной продукции. На пресс-конференции он заявил, что ведутся переговоры в области технологий для подводных лодок.

«Я надеюсь, что в течение следующих пяти, шести, может быть, семи недель мы сможем дать представление о том, что мы делаем. (…) Я думаю, мы способны создать крупную компанию в военно-морском секторе. Мы будем инвестировать в расширение нашего портфеля продукции».

Это новое приобретение является еще одним шагом в стратегии немецкого конгломерата, который стремится стать ключевым игроком на промышленно-технологическом оборонном рынке Европы, пишут немецкие СМИ.

За последние месяцы компания Rheinmetall сделала ряд заявлений: последнее из них – открытие завода по производству боеприпасов в августе в рамках соглашений о партнерстве с американскими производителями, завода по производству боевых беспилотников с Anduril и завода по производству деталей для истребителя F-35 с Lockheed Martin. Ранее в этом году оружейный гигант объявил о партнерстве с финской компанией Iceye по производству военных спутников.

Несмотря на разочаровывающие квартальные результаты, общее финансовое положение Rheinmetall выглядит хорошим. По данным BFM Bourse , акции компании выросли более чем на 170% с начала 2025 года, а годовой оборот компании увеличился на 9% до 2,43 млрд евро.

Группа также рассчитывает завершить год на хорошей ноте, увеличив объем заказов: в июне портфель заказов компании составлял 63 млрд евро и может достичь 120 млн евро к середине 2026 года, «если все пойдет по плану, а мы считаем, что у нас все идет хорошо», – заявил Армин Паппергер аналитикам в августе прошлого года.

