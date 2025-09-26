В Словакии утвердили конституционную норму о двух полах

Парламент Словакии в третьем, окончательном, чтении одобрил поправки к конституции, закрепляющие положение о двух полах – мужском и женском. Они также запрещают суррогатное материнство и усыновление детей парами не в браке. Об этом сообщают словацкие СМИ.

За внесение изменений в основной закон страны, инициированных правительством, проголосовали 90 из 99 присутствовавших на заседании парламента депутатов. Большинство представителей оппозиционных партий отказались участвовать в голосовании.

Документ направлен на подпись президенту страны Петеру Пеллегрини. Поправки вступят в силу с 1 ноября 2025 года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поблагодарил всех парламентариев, проголосовавших за поправки.

Депутаты одобрили конституционную норму о двух гендерах в первом и втором чтениях в апреле и июне 2025 года. Для окончательного принятия документа не хватило голосов, поэтому третье чтение перенесли на сентябрь.

Ранее Фицо заявлял, что законодательное закрепление существования только двух полов имеет важнейшее значение в укреплении защиты традиционных ценностей и обеспечении правовой стабильности. По его словам, нужно сделать так, чтобы никто не провозглашал себя «вертолетом, кошкой или собакой».

Братислава, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube