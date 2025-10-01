Правительство Германии решило срочно вооружаться – немцы возмущаются, на что тратят их деньги

Правительство Германии запустило масштабный план перевооружения, и чтобы добиться поставленных целей побыстрее, некоторые закупки решено проводить без тендеров. Это уже вызвало сопротивление некоторых законодателей.

В частности, правительство хочет в некоторых случаях отказаться от проведения тендеров на закупку военной техники. Так, например, обстоят дела с контрактом на разработку мобильной разведывательной системы, выданным компании Rohde & Schwarz. Этот проект вызвал возражения членов бюджетного комитета Бундестага, сообщает Financial Times .

Андреас Маттфельдт, член комиссии, которая отвечает за рассмотрение и одобрение любого финансируемого правительством оборонного проекта стоимостью более 25 миллионов евро, выражает сожаление по поводу отсутствия прозрачности по отношению к гражданам Германии.

«Налогоплательщики тратят огромные деньги на оборонный потенциал, и они имеют право знать, что закупочные агентства на самом деле покупают лучшую продукцию по лучшим ценам», – заявил он FT.

Financial Times приводит в пример еще один спорный проект по закупкам без проведения тендера: заключение контракта на разработку прототипа лазерной системы борьбы с беспилотниками для ВМС США на сумму 390 млн евро с конгломератом Rheinmetall , хотя немецкое дочернее предприятие австралийской компании Electro Optic Systems производит такое же оборудование и оснащает им других членов НАТО.

«Контракт, заключенный с единственным поставщиком без конкурса, не может быть решением», – заявил Андреас Шварц в интервью Financial Times.

С началом конфликта на Украине Германия поставила себе цель обеспечить свою армию всем необходимым вооружением к 2028 году, заявил в июне прошлого года президент Федерального ведомства по военным закупкам.

Чтобы быстро двигаться вперед и достичь своей цели – иметь «самую мощную традиционную армию в Европе», правительство выделило значительный бюджет, а также оптимизирует процедуры закупок.

Однако усилия правительства Германии рискуют столкнуться с трудностями из-за большого количества предложений, которые необходимо будет рассмотреть, и напряженности, которую могут вызвать некоторые приобретения. Рано или поздно по ним придется объясняться с налогоплательщиками.

