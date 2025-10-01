Мэр Ниццы просит заменить авиадиспетчеров в аэропорту военными после чуть не случившегося столкновения двух самолетов

Мэр Ниццы мэр Кристиан Эстрози объявил, попросит государство заменить авиадиспетчеров в местном аэропорту военнослужащими.

В ходе заседания городского совета в среду, 1 октября, Кристиан Эстрози сделал неожиданное заявление: он намерен обратиться к государству с просьбой заменить авиадиспетчеров военнослужащими, как отмечает BFM Nice Côte d'Azur.

Предложение будет вынесено на голосование на следующем заседании городского совета. Оно произошло после того, как 21 сентября в аэропорту Ниццы чудом не произошло столкновение двух самолётов, один из которых приземлялся, а другой готовился к взлёту, и они едва не столкнулись на взлётно-посадочной полосе.

По предварительной информации, самолёт при посадке выехал на неправильную полосу. В настоящее время ведутся три расследования, в том числе по статье «Угроза жизни окружающих». Пилоту удалось избежать потенциального столкновения, в последний момент резко сжав рычаг управления двигателем.

