Мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса закрылся в четверг вечером после того, как над ним было замечено несколько беспилотников. Руководство аэропорта приостановило все взлёты и посадки с 22:18, что привело к отмене 17 рейсов и затруднило передвижение почти 3000 пассажиров. Согласно информации на сайте аэропорта, вылеты возобновились около 5:50 утра по местному времени.

В заявлении аэропорта говорится, что пятнадцать других прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт. Пассажирам, застрявшим в Мюнхене, были предоставлены детские кроватки, одеяла, напитки и закуски.

Первые подозрительные устройства, как сообщается, были замечены очевидцами около 21:30 недалеко от аэропорта. Баварские власти начали поиски устройств и их владельцев, но безуспешно. Час спустя дроны были замечены снова, на этот раз над территорией аэропорта, что привело к закрытию обеих взлётно-посадочных полос.

Представитель полиции заявил, что, несмотря на вмешательство полицейских вертолетов, «никакой информации о типе и количестве беспилотников», а также об их происхождении нет.

Инцидент произошёл накануне последних выходных Октоберфеста, который ежедневно привлекает в Мюнхен сотни тысяч человек.

Отметим, что в последние недели несколько европейских стран столкнулись с аналогичными нарушениями своего воздушного пространства. Дания зафиксировала беспилотники неизвестного происхождения, пролетающие над её стратегическими объектами. Польша также сообщала о неоднократных вторжениях в своё воздушное пространство, особенно вблизи границы с Украиной. В этих инцидентах обвиняют Москву.

Как пишет газета «Фигаро», в четверг Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» высмеял обвинения в адрес Росии по поводу инцидентов с беспилотниками в Европе, заявив, что «истерия, раздуваемая европейцами» нагнетается, чтобы «отвлечь внимание от проблем на Западе». Он иронично добавил, что у российских военных «нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона».

Российский президент также пошутил, что больше не будет «летать над Данией», где на прошлой неделе были закрыты аэропорты. «Я больше так не буду, обещаю», – съязвил он.

Москва отрицает свою причастность к полетам беспилотников в Европе, в то время как несколько европейских стран уже совершенно серьезно обсуждают создание «стены от беспилотников».

Эммануэль Макрон, президент Франции, на совещании европейских лидеров в Копенгагене заявил, что БПЛА надо сбивать. «Очень важно иметь чёткое послание. Беспилотники, которые могут нарушить наши территории, представляют серьёзную опасность. Их можно уничтожить, и точка», – заявил Макрон.

